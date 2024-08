AEW vs WWE | Collision in contemporanea a Smackdown settimana prossima Rampage a seguire I dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) A causa della scelta di tornare stabilmente a proporre i PPV il sabato sera, la AEW anticiperà l’episodio didial venerdì, nella medesima fascia oraria di. Il 6 settembre, alle ore 20, lo show “secondario” in casa Tony Khan sarà mandato in onda live da Chicago, mentre lo show blu WWE si svolgerà ad Edmonton. Dopo la messa in onda di, verrà invece mandato in onda, nel consueto orario delle 22, garantendoci tre ore di grande wrestling in piena concorrenza con la WWE. Il giorno seguente, sempre in casa AEW, ci sarà poi All Out, appuntamento ormai fisso nella Windy City (nella medesima arena che ospiterà). E staremo a vedere come si ripercuoterà sugli ascolti questo ennesimo cambio di orario, piaga che funestadal suo debutto.