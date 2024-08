Venezia-Torino 0-1 decide Coco all' ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 - Ilgioca ma sbatte contro un Milinkovic-Savic insuperabile in particolare su Nicolussi Caviglia, a lungo il migliore dei suoi prima di abbandonare la partita per un guaio fisico: è il presagio della beffa che aspetta i padroni di casa, stesi nel finale dall'incornata vincente di, a coronamento della grande prestazione difensiva del. Giocano meglio i padroni di casa, come un po' da copione di Di Francesco, ma il risultato premia la banda Vanoli, sempre più una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione. Le formazioni ufficiali Di Francesco schiera un 3-4-2-1 aperto da Joronen, protetto da Idzes, Sverko e Svoboda, con Candela e Zampano sulle bande e la coppia Nicolussi Caviglia-Duncan al centro del campo: l'unica punta è Pohjanpalo, assistito da Ellertsson e Oristanio.