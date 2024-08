Vance chiede i soldi alla Silicon Valley per aiutare Trump a battere Harris

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) L’intervista del giorno è quella di KamalaCNN, la prima da quando è la candidatapresidenza. Ma anche il candidato vice di Donald J, il senatore dell’Ohio e bestsellerista millennial J Dha parlato con la stampa, nello stato chiave del Wisconsin. Parlando con il Financial Times,ha mandato un messaggio chiaro, quasi un’implorazione, al suo vecchio boss Peter Thiel, per cui aveva lavorato in California prima di entrare in politica e con cui condivide un grande amore per JRR Tolkien. Co-fondatore di Paypal e di Palanthir, Thiel dovrebbe, secondo“uscire da bordo campo ed entrare in gioco”, cioè aprire il ricco portafogli perla campagna repubblicana a. Thiel nel 2016 aveva donato al GoP e aveva personalmente aiutatoa diventare senatore due anni fa dandogli 15 milioni di dollari, ma fino a ora non ha preso posizione.