Sport in lutto a Prato è morto Sandro Castagnoli

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 –pratese inper la morte diche si è spento dopo aver lottato contro la malattia. Per tutti era semplicemente ‘Casta’. È stato figura di spicco di nuoto e basket, due discipline a cui si è dedicato completamente. Ha insegnato educazione fisica al Buzzi e al Copernico, era atleta, campione, tecnico, allenatore, preparatore atletico. Ha tenuto a battesimo intere generazioni di giovani sia nel nuoto che nel basket, portando molti di loro ad esprimersi a livello nazionale e internazionale conquistando primati e medaglie. Tanti i messaggo di cordoglio non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa. “Per decenni – ha scritto sulle sue pagine social l’Azzurra Nuoto – ha formato generazioni di atleti con la passione, dedizione e una straordinaria capacità di trasmettere l’amore per il nuoto.