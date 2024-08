Serie C esordio casalingo per la Lucchese e il Pontedera

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024) LUCCA – Una incognita e una (quasi) certezza. Si aprirà con due gare in anticipo al venerdì (30 agosto) il secondo turno di campionato diC. L’incognita è rappresentata dalla, reduce da uno 0-0 sul campo del Pineto nella giornata di, che attende per la ‘prima’ al Porta Elisa il Gubbio. Il tecnico Giorgio Gorgone, alla vigilia del match, ha provato ad infondere fiducia all’ambiente con l’ausilio di capitan Tumbarello. Ma sull’ambiente pesa, come un macigno, un mercato non certo entusiasmante e che nell’ultima giornata di trattative potrebbe coincidere con la partenza dell’attaccante Magnaghi, due anni fa capocannoniere del girone B a, ma con le polveri bagnate in rossonero.