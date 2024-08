Segui tutti i principali trasferimenti prima della chiusura della finestra alle 23 | 00 di stasera

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-30 10:29:28 Giorni caldissimi in redazione! 0925 Wow, questo sì che è un colpo di scena. Sky Sports News riporta ora che anche l’Al-Ahli ha trovato un accordo per ingaggiare Ivan Toney del Brentford per 40 milioni di sterline. La parte saudita vuole davvero sia Toney che Osimhen? Oppure questo significa che Osimhen ha rifiutato un trasferimento in Medio Oriente, il che significa che ora hanno nel mirino Toney? E come si inserisce Chelsea in tutto questo? Intrigante. Solo per nuovi clienti. Scommetti 10 £* e ricevi 30 £* in scommesse gratuite. Registrati, deposita tra 5 £* e 10 £* sul tuo account e bet365 ti darà tre volte quel valore in scommesse gratuite quando piazzerai scommesse qualificanti dello stesso valore e queste saranno saldate. Le scommesse gratuite vengono pagate come crediti scommessa.