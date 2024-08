Meloni indica Fitto come Commissario Ue Il ministro designato Pronto a dare il mio contributo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 30 agosto 2024) AGI - La premier Giorgiaal primo Consiglio dei Ministri convocato dopo la pausa estiva hato il nome di RaffaeleUe. L'Italia era tra i cinque paesi che ancora non avevano espresso un nome.  "Ritengo opportuno condividere con tutti voi, dopo averlo fatto già da tempo con gli altri leader della maggioranza, una decisione estremamente importante. Ho ricevuto la lettera della Presidente della Commissione europea von der Leyen con la quale si chiede al Governo la designazione della proposta di candidato italiano al ruolo dieuropeo. Si tratta di una scelta delicata e molto importante per noi e per l'Italia nei prossimi anni. La nostra scelta ricade su una persona che ha una grandissima esperienza e che ha saputo governare le deleghe che gli sono state affidate in questo governo con ottimi risultati: ilRaffaele".