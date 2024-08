Mario Collarile Delegato Provinciale Coni Benevento | L’impianto di atletica va intitolato a Gianni Caruso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 30 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ala Sorte ha negato di rivedere tra qualche giorno, ristrutturato, quel Campodileggera, che al rione Libertà diha gestito per 30 anni facendone la seconda casa. Su quella pista rossaè stato un grande tecnico: ha raccolto tanti atleti, provenienti da ogni dove, portandone tanti in Nazionale ma anche nelle massime competizioni europee e mondiali; con la sua Società, la Libertas AmatoriLeggera, ha conquistato successi in ogni parte del Mondo, fino a raggiungere la Serie “A” Argento con conseguente promozione in “A” Oro.