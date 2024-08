Gasperini 6 anni di delusioni contro l’Inter Peggio con Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 30 agosto 2024) Gian Pieronon ha un bilancio così positivo. Con Simonenella sua carriera sta andando anche, questa sera Inter-Atalanta per provare a sfatare diversi tabù. SCONFITTE – Gian Pieronon è solo stato esonerato a pochissime settimane dal suo arrivo al. L’allenatore dell’Atalanta ha continuato a subirei nerazzurri, però da avversario. Poche volte il tecnico è riuscito ad uscire vincente dalla sfida, nelle ultime non è mai accaduto.non battedall’11 novembre 2018, quando vinse per 4-1 sulla squadra di Luciano Spalletti in piena crisi di risultati. Da lì in poi, tra Antonio Conte e Simone, solo pareggi o sconfitte.ed: una sfida dall’esito sempre di parte BILANCIO – Se il bilancio conè negativo (17 sconfitte in carriera), quello con Simoneè ancorare.