Fratta Polesine rapina a volto coperto alle poste | è caccia all’uomo

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Una mattina di terrore nel centro di: un ufficio postale è statoto. I fatti sono successi stamani verso le 10.30 in via Fortini. Secondo le prime testimonianze, oggetto di accertamento, una persona aè entrata all’interno degli uffici mostrando una pistola; resta da capire se fosse vera oppure un giocattolo. A questo punto iltore ha intimato alla dipendente allo sportello di consegnargli i contanti, pari a circa un migliaio di euro. E’ poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce. I clienti presenti al momento dellasono stati tutti terrorizzati dalla scena a cui hanno assistito; verranno ascoltati dforze dell’ordine. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Per le prime verifiche sul posto sono giunti i carabinieri: èaltore.