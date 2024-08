Antonelli in pista | non è più solo un’avventura L’Italia assapora il ritorno nel grande Circus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) No, non sarà una avventura, per dirla con Mogol e Battisti. Stamattina a Monza la prima ora di Kimisulla Mercedes, nelle prove libere del Gran Premio d’Italia (dalle 9,30), vale come trailer. È un teaser. Una anticipazione. La fine del principio, ecco. Sommessamente, penso sia un segno dei tempi che un italiano a bordo di una F1 rappresenti una notizia. Mi permetto di ricordarlo ai più giovani: c’è stata una epoca in cui il Tricolore sventolava in ogni box. Chi c’era non ha dimenticato gli sforzi di Patrese e di Alboreto, di De Cesaris e di De Angelis, di Nannini e di Modena, di Tarquini e di Larini e ancora, ancora, potrei continuare con nomi e con avventure, con emozioni e con rimpianti, con memorie e con inutile illusioni.