Andy Diaz vince il Golden Gala! Torna dopo il bronzo olimpico e fa centro a Roma | maestro della Diamond League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024)ha fatto il proprio ritorno in garaaver conquistato la medaglia dinel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, da grande fuoriclasse qual è, ha vinto in maniera brillante il, tappa italianache va in scena allo Stadiodi. Il 28enne di origini cubane, che ha indossato la maglia azzurra per la prima volta in carriera proprio ai Giochi, ha dettato legge nella Capitale con un balzo da 17.32 metri firmato al secondo tentativo. Il primatista italiano aveva aperto la gara con un 16.84, poi il tentativo valido (supportato da un vento a favore di 0,8 m/s) seguito da un nullo, due rinunce e un altro nullo. L’allievo di Fabrizio Donato ha trionfato al, intitolato alla memoria di Pietro Mennea, per la seconda volta consecutiva (lo scorso anno siglò a Firenze il record nazionale di 17.