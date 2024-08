Paralimpiadi 2024 Bernard è bronzo nell’inseguimento 4000 metri B | è la medaglia italiana numero 600 ai Giochi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024) Parigi, 29 agosto– Lorenzo, guidato da Davide Plebani, ha conquistato ladiindividualem B di ciclismo su pista alledi Parigi. Si tratta del primo podio per l’Italia in questi, nonché della600 di sempre alleper gli azzurri. È 4:04.613 il tempo segnato al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dal duo-Plebani. Staccata di oltre tre secondi la coppia olandese formata da Vincent ter Schure e dalla guida Timo Fransen, che ha fermato il cronometro a 4:08.267. “La 600esima non rappresenta solo il nostro apice, perché ovviamente è solo un, ma rappresenta tutti e tutte quelle che che l’hanno fatta prima e tutto l’impegno che c’è negli atleti.