Occlusione delle vie lacrimali | al Policlinico San Pietro l’intervento di dacriocistorinostomia endoscopica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Attraverso le lacrime esprimiamo molte emozioni: felicità, tristezza, rabbia, dolore. In altri casi la produzione di lacrime può essere causata da fattori esterni (la classica cipolla, i pollini in pazienti allergici, fattori irritanti come polveri, saponi, cosmetici etc.), fattori locali (infiammazioni oculari) che stimolano le ghiandolenel produrre le lacrime. Ma se il nostro occhio lacrima spesso e senza un apparente motivo? Potrebbe essere il campanello d’allarme di una patologia locale che provoca un’vie. Ne parliamo con il dottor Loris Belotti, responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica delSan, il dottor Mario Papalia, responsabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e il dottor Giuseppe Aresi, responsabile Modulo Chirurgia Endoscopia Otorinolaringoiatrica delSan