Nuova fiammata africana | anomalie termiche impressionanti La fine dell’estate è ancora rimandata

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 agosto 2024 - Ulteriore aumento delle temperature minime e massime con notti tropicali (minime sopra i 20 gradi) e massime fino a 38-39 gradi. Si tratta di valori totalmente anomali per il periodo, anche di 8-9 gradi. Secondo le previsioni per ilsettimana di Andrea Garbinato, responsabile redazione di ilMeteo.it, il rinforzo dell'alta pressione subtropicale nei prossimi giorni rimanda, sempre più avanti nel tempo, ladell'estate. Caldo e temporali "L'inizio di settembre - sottolinea - regalerà un caldo anomalo molto afoso e picchi di 34-35 gradi anche in Pianura Padana, seppur alternati a qualche rovescio". I temporali sarannopossibili a causa dell'elevato caldo e dell'altissima umidità dell'aria. In più, altro ingrediente favorevole al loro sviluppo, sarà la temperatura del mare di quasi 30 gradi.