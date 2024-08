Meloni | dare assegno unico a immigrati vuol dire ucciderlo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (askanews) – "Oggi l'ultima notizia sarebbe che saremmo in procinto di abolire l', quell'che noi abbiamo aumentato e sul quale stiamo dando battaglia in Europa proprio perché non si creino problemi visto che la Commissione europea ci dice che dovremmo darlo anche a tutti i lavoratoriche esistono in Italia chedi fatto uccidere l'". Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia, in un video postato suoi social con il ministro dell'Economia Giorgetti. "Volevamoch siccome la legge di bilancio la dobbiamo ancora scrivere, diffidate delle ricostruzioni", conclude.