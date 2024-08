LIVE Cocciaretto-Pavlyuchenkova US Open 2024 in DIRETTA | si parte con la russa al servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scappa via il rovescio in uscita daldi. PRIMO SET 22:37 In corso il riscaldamento prepartita. Si comincia con laal. 22:35 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Elisabettae laAnastasia. 22:31 Quello che andremo a raccontare sarà il primo confronto diretto tra le due giocatrici, con la vincente del match che troverà al terzo turno la numero uno del mondo Iga Swiatek. 22:27 Il portoghese Nuno Borges supera in tre set l’australiano Thanasi Kokkinakis. Tra poco meno di venti minuti toccherà dunque ad Elisabetta. 21:30 Siamo nel corso del terzo set del match che vede impegnato l’australiano Kokkinakis ed il portoghese Borges. Lusitano avanti di due parziali. Al termine di questo incontro spazio a