LIVE Cobolli-Bergs 4-6 6-3 3-5 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro non riesce a brekkare nel 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Lungo il rovescio difensivo del belga. A-40 Lungo il rovescio in palleggio di Flavio. 40-40 Gran risposta di rovescio!! A-40 Numero del belga che gioca una palla corta perfetta dopo un punto di pressione. Bravo. 40-40 Servizio e dritto. 30-40 Servizio vincente. 15-40 Doppio fallo, grazie. 15-30 In rete il rovescio lungoriga di. 15-15 Attacco ottimo di rovescio ma coppia di passanti dia segno. Bravo lui. 0-15 Con il dritto reagisce! 3-5 Stavolta la risposta è sulla riga e il dì contro-balzo di dritto in rete. Break, da 40-15. Di un millimetro largo l’ace. 40-A Altro errore di dritto. Abbassa ancora la tensionee dovrà salvarsi di nuovo. 40-40 Neanche a dirlo, servizio e dritto. A-40 Brutta palla corta di. Il suo recupero però è sulla riga: lo scambio riparte.