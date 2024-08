L’inflazione in Germania scende ben oltre le aspettative | miglior dato dal 2021

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Ingli ultimi dati sullasciano sperare in un cambio di rotta rispetto agli ultimi mesi fortemente segnati dal caro vita. Nel mese di agosto 2024, infatti, ilrelativo al costo della vita tedesco è sceso benle, attestandosi all’1,9 per cento su base annua rispetto al 2,3 per cento di luglio scorso. Ad affermarlo sono i dati dell’Istituto di statistica tedesco, con la speranza dei cittadini tedeschi, così come di quelli di tutti gli altri Paesi dell’area euro, che la Banca centrale europea possa presto provvedere a un ulteriore taglio dei tassi interessi dopo quello effettuato lo scorso giugno. Ildellanon è un caso isolato in Europa, visto che ci sono anche altri importanti economie del Vecchio Continente che registrano dei dati suli rispetto ai pronostici, come ad esempio la Spagna.