Lavoro | Mattia Pd Lazio bene stop licenziamenti Yokohama di Tivoli

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Il passo indietro delladi“e’ una vittoria non solo dei 15 lavoratori che potranno tornare al proprio posto di, dopo essere stati licenziati con un messaggio WhatsApp senza preavviso, ma e’ anche una vittoria del principio secondo cui le imprese devono rispettare le norme e i diritti dello Stato in cui operano, se vogliono davvero creare valore per i nostri territori”. Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd delEleonora. “Ed e’ infine una vittoria della buona politica, e del gioco di squadra con i sindacati, con i quali in questi giorni abbiamo denunciato subito l’accaduto, assieme agli altri colleghi Pd, la consigliera regionale Bonafoni e il deputato Scotto. Cambiare indirizzo e’ possibile ed e’ per questo che dobbiamo impegnarci, ogni giorno, senza abbassare mai la guardia”, conclude