Il rapporto con la madre e la sorella l’amore tumultuoso con Onassis la depressione | il ritratto di che Angelina Jolie interpreta a Venezia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Gli ultimi giorni di Maria Callas: un viaggio tragico e meraviglioso Gli ultimi sette giorni di Maria Callas, conosciuta come “la Divina”, prendono vita in Maria, un film biografico diretto dal regista cileno Pablo Larraín e presentato al Festival del cinema didel 2024. Questo film offre un’esplorazione “, meraviglioso e tragico” della vita della leggendaria cantante lirica, conche offre una potentezione di Callas. Un viaggio di talento e tumulto Nata il 2 dicembre 1923 a New York da genitori immigrati greci, Maria Callas ha mostrato uno straordinario talento musicale fin da piccola. Nonostante il suo straordinario dono, il suo viaggio verso la celebrità è stato irto di sfide e sacrifici.