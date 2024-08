Firenze insolita al via visite esclusive a Palazzo Vecchio museo Stibbert e Pratolino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 — La visita esclusiva nella storia di Florentia attraverso gli spazi di, l’ormai consueto tour sul Barchetto dei Renaioli per vederedall’Arno, la visita al Parco Mediceo di, una passeggiata inedita sul colle di Arcetri e il percorso nel, vero e proprio gioiello inusuale fiorentino: saranno questi gli appuntamenti di settembre di Enjoy, la rassegna diguidate curata da Cooperativa Archeologia, con itinerari per scoprire luoghi della città da nuovi punti di vista. Dall’1 al 29 settembre cinque appuntamenti per conoscere storie e curiosità in compagnia di archeologi e guide esperte.