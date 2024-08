F1 a Monza la Ferrari pronta a fare da terza incomoda nella sfida tra Verstappen e Norris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) Domenica 1 settembre si correrà la settantacinquesima edizione iridata del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, sarà la settantaquattresima a tenersi a. Per l’occasione, l’autodromo dove si è disputato il maggior numero di GP valevoli per il Mondiale si è messo in ghingheri. L’asfalto è stato completamente rifatto a nuovo. Sono state ottimizzate le vie di fuga e soprattutto sono state apportate migliorie alle strutture di supporto. Insomma, interventi necessari per tenere il passo con i tempi e con una concorrenza sempre più globale, anche dal punto di vista dell’organizzazione degli eventi. Sotto l’aspetto agonistico, tutti i riflettori sono puntati sull’ipotesi di vedere Landorealizzare una rimonta epocale ai danni di Max. Quest’ultimo ha ancora 70 punti di vantaggioclassifica iridata, ma ce ne sono ancora 258 sul piatto.