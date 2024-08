Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 29 agosto 2024) Un bambino in un museo ha distruttorisalente a circa all’età del bronzo, la decisione del museo è inaspettata Nei musei le parole ‘attenzione’ e ‘non toccare’ spuntano sui cartelli ogni dieci metri per ribadire al pubblico di limitarsi a osservare a distanza i reperti storici che vengono offerti. Bisogna comunque considerare che, quando ci si relaziona con i vari oggetti esposti, si sta entrando in contatto con testimonianze risalenti a milioni e milioni difa. Ragion per cui il valore di tali esposizioni supera ogni cifra potenzialmente immaginabile ed è anche nell’interesse di chi osserva evitare che qualcosa possa andare storto, onde evitare di metter mano al proprio portafoglio e spendere cifra a volte impossibili da sostenere. Un bambino ha distruttodi 3.500fa (Pixabay) – Notizie.