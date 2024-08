AS Roma risoluzione consensuale del contratto con Rick Karsdorp

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il difensore olandese lascia ladopo sette stagioni e 157 presenze. Lahanno ufficialmente messo fine al loro rapporto professionale. Il club capitolino ha comunicato di aver raggiunto un accordo per ladelcon il difensore olandese, classe 1995, che lascia i giallorossi dopo sette stagioni ricche di alti e bassi. Arrivato allanell’estate del 2017 dal Feyenoord,ha collezionato un totale di 157 presenze con la maglia giallorossa, distinguendosi per la sua dedizione e il suo impegno in campo. Tra i momenti più significativi della sua carriera con la, spicca la conquista della UEFA Conference League nel 2022, un trofeo che ha segnato il ritorno della squadra capitolina sul palcoscenico internazionale.