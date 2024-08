Acea intesa con Orascom per puntare sui mercati di Africa e Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024)Construction firmano un Memorandum of Understanding (MOU) per esplorare congiuntamente opportunità di business nel settore idrico in. Secondo la nota, il MOU avvia un processo di approfondimento su possibili collaborazioni riguardanti opere di comune interesse, come la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti e reti per il servizio idrico, sistemi di depurazione e riutilizzo, oltre alla costruzione di impianti di desalinizzazione. Per, l’accordo è in linea con il suo ruolo all’interno della cabina di regia del Piano Mattei, che la impegna nello sviluppo di progetti infrastrutturali per la gestione delle risorse idriche inConstruction, da parte sua, ha completato e sta realizzando alcuni tra i più importanti progetti a livello mondiale in diversi settori, tra cui quello idrico.