Papa Francesco | Respingere i migranti è un peccato grave

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CITTÀ DEL VATICANO – “Il ‘mare nostrum’, luogo di comunicazione fra popoli e civiltà, è diventato un cimitero. E la tragedia è che molti, la maggior parte di questi morti, potevano essere salvati. Bisogna dirlo con chiarezza: c’è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per. E questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un”. Cosìnell’udienza generale. “Anche alcuni deserti, purtroppo, diventano cimiteri di. E pure qui spesso non si tratta di morti ‘naturali’. No. A volte nel deserto ce li hanno portati e abbandonati (). Nell’epoca dei satelliti e dei droni, ci sono uomini, donne e bambiniche nessuno deve vedere. Solo Dio li vede e ascolta il loro grido. E questa è una crudeltà della nostra civiltà”, ha aggiunto, citando anche le foto dimorti lungo il loro cammino.