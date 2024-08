Oliviero Toscani rivela | Ho una malattia incurabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è malato. Ad annunciarlo è stato lo stesso fotografo, che in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato di essere affetto da amiloidosi. Si tratta di una patologia rara la cui caratteristica è un accumulo anomalo di proteine che si depositano su diversi tessuti del corpo e questo danneggia l’organismo sino di fatto anche a poter bloccare gli organi che ne vengono colpiti. Essendo una patologia rara, la diagnosi è in molti casi difficile e i sintomi sono difficili da riconoscere. “Si muore di questa, anche perché non c’è cura” ha spiegato il fotografo. "Faccio da cavia - ha dichiarato- a ottobre ho anche preso una polmonite virale e il Covid, mi hanno tirato per i capelli. Penso di essere stato anche morto, per qualche minuto: ricordo una cosa astratta di colori un po’ psichedelici.