L' Onu estende 1 anno la missione Unifil

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 19.12 Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità l'estensione per un altrodella, finalizzata al mantenimento della pace in Libano. Laè stata fondata nel lontano 1978 e da allora pattuglia il confine meridionale del Libano con Israele. Della forza di interposizione multinazionale fparte oltre 10mila militari fra cui un migliaio di italiani. Il premier libanese Nagib Mikati ha espresso "profonda gratitudine" per il rinnovo della