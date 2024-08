LIVE Paolini-Andreescu 6-5 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurra riacciuffa il 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Disegna il campo alla grandee chiude con il rovescio. Solo vincenti! 30-15 Gran risposta di dritto di! 30-0 Prima vincente. 15-0 Di poco largo il dritto inside in di. 6-5 Ace (1°). 40-15 Favoloso passante di rovescio in corsa!!!!! 30-15 Palla corta neanche a rete della canadese. 15-15 Non risponde di rovescio. 0-15 Gratuito però di rovescio dopo il servizio anche di. 5-5 Gratuito di rovesciooooo!!! Si riprende un set perso! 40-A Rispostona di dritto del. Palla break. Un ora di gioco passata! Che match. 40-40 Lungo l’attacco di dritto della canadese. A-40 Dritto vincente. 40-40 Favolosa risposta di rovescio di. A-40 Seconda, dritto e chiusura al volo. 40-40 Di nulla largo il rovescio in cross di. 40-30 In rete il rovescio di Jasmine.