È corsa contro il Centro Conte fa una giravolta e flirta con Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Operazione. Così possiamo definire la strategia diper riprendersi quell'elettorato moderato che non si riconosce nelle forze che sostengonoa Palazzo Chigi. Lo stratega pentastellato sa bene che a sinistra lo spazio è saturo. Nel “serbatoio rosso” di consenso l'acqua scarseggia ed è ben ripartita tra il nuovo Pd massimalista di Schlein e la sinistra di Fratoianni-Bonelli. Per i gialli, dunque, resta poco, anzi pochissimo. Ecco perché quel Giolitti 2.0 che, come il miglior sarto, riesce a cucire l'abito a seconda di chi lo indossa, ancora una volta, si adatta alle misure della coalizione. Qui l'unico spazio per allargarsi, al momento, è quel vuoto lasciato da mamma Dc, che non sono riusciti a colmare i vari Calenda e Renzi.