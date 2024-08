Classifica dei regni eterni

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ititolati in WWE si sono sensibilmente allungati nell’ultimo periodo, non è più un’eccezione che un campione detenga la cintura per un annetto ma quasi una regola ormai, oggi andremo are dal peggiore al migliore tutti iche sono durati almeno 12 mesi. Prenderò in considerazione solo quelli incominciati da Wrestlemania 35 in poi, quindi l’ultimo lustro di Stamford, sono ben 9. 9)Rhea Ripley 380 giorni come Women’s World Champion (1 / 5) Per ampio distacco il regno peggiore, letteralmente da incubo.