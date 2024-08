Arrestati sei uomini per furti in gioiellerie a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La polizia esegue arresti in due diverse operazioni a Prati e Viminale La Polizia di Stato, in collaborazione con la Procura di, ha arrestato sei persone, tutte di nazionalità italiana, accusate di aver perpetrato dueindella Capitale. Le operazioni hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro degli, mentre per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Isono avvenuti tra gennaio e marzo 2023, uno nel quartiere Prati e l’altro nella zona Viminale. Entrambi i colpi presentavano similitudini nel modus operandi: i ladri hanno prenotato una stanza al primo piano di una struttura ricettiva, da cui hanno scavato un foro nel pavimento per accedere allesottostanti. Utilizzando una corda, si sono calati nel negozio, sottraendo gioielli per un valore complessivo di 110.000 euro.