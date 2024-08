Accadde oggi 28 agosto 1974 | Gaetano Scirea ed altre ricorrenze 

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 28edricorrenze “Un signore al servizio della Signora”, lo definì Carlo Nesti nello speciale del TGR Piemonte “L’uomo libero”. Nel libro “Boniperti” di Italo Cucci, Nicola Calzaretta e Salvatore Giglio, Giampiero ricordò: “Il giorno in cui l’ho preso, per la prima e unica volta Achille Bortolotti, presidente dell’Atalanta, mi disse: “te lo porto io a Torino. Perché questo ragazzo è diverso da tutti gli altri”. Il 28disputava la prima partita ufficiale con la maglia della Juventus. In Coppa Italia, contro il Varese. Indossò la casacca bianconera 552 volte. Quel giorno compiva sessant’anni Josep Escolà, vincitore di due campionati e di una Coppa di Spagna con il Barcellona.