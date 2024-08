Wojciech Szczesny si ritira | l’annuncio dopo l’addio alla Juventus

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2024) “Ho dato al gioco 18 anni della mia vita, tutti i giorni, senza scuse. Oggi, duro il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c’è più. Sento che in questo momento è giunto il momento di dedicare tutta la mia attenzionemia famiglia – la mia fantastica moglie Marina e i nostri due bellissimi figli Liam e Noelia. Pertanto ho deciso dirmi dal calcio professionistico“. Lo scrive sul suo account Instagram l’ex portiere della, annunciando il proprio ritiro dal calcio giocato. Come anticipato da CalcioWeb nelle scorse settimane, il portiere polacco aveva espresso perplessità sul proprio futuro ancor prima di rescindere il proprio contratto con lala buonuscita). Diverse le possibili proposte: dpista araba che non l’aveva mai convinto al flirt con il Monza, passando per la suggestione Napoli.