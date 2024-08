Sonic the Hedgehog 3 | ecco lo spettacolare teaser trailer

Leggi tutta la notizia su universalmovies

Paramount Pictures, come da promessa, ha appena pubblicato il trailer di Sonic the Hedgehog 3, atteso terzo capitolo della saga ispirata ai videogames. Velocità, emozione, divertimento, il ritorno di Robotnik e.. Shadow. Sono questi gli ingredienti del trailer di Sonic the Hedgehog 3, un film che, sotto tutti i punti di vista, si candida ad essere tra i più attesi dell'intero 2024. Ricordiamo che l'uscita nelle sale è stata fissata per questo Natale. Ecco la sinossi ufficiali: Sonic fa il suo ritorno al cinema con l'avventura più emozionante di sempre. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un'alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.