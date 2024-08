Roma nudo e con la testa nel frigo | uomo trovato morto in casa

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 27 agosto 2024 – Senza vita e con lanel: è giallo adove il cadavere di un 65enne tedesco è stato rinvenuto ieri mattina dalla Polizia in un'abitazione in via di Santa Colomba, zona Fidene. L', residente nell'appartamento, è statoe con laappoggiata all'interno delrifero. Ad allertare la Polizia, intervenuta sul posto con le volanti, è stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con la vittima. L'ipotesi è che l'sia deceduto per un malore. (Fonte: Adnkronos)