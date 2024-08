Quanti volti nuovi a Il Più Bello d’Italia 2024…

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 27 agosto 2024)al “Il Più” 2024 Andrea Candeo vince il titolo de “Il Più” ad Alassio, in Liguria. Ma anche Jacopo Marinelli, “L’Uomo Ideale” e Lorenzo Landino “Il Piùper il Cinema” hanno portato a casa un successo strepitoso Andrea Foriglio ha riconsegnato il titolo. Il nuovo “Il Più” è Andrea Candeo, di 32 anni, provincia di Como. Il giovane che di professione è agronomo si è aggiudicato l’ambitissima fascia riuscendo a imporsi su 30 finalisti provenienti da ogni parte della Penisola. E per lui le porte del mondo dello spettacolo si spalancano, primo appuntamento fra i vip la partita di calcio a sfondo benefico “GoldiPet” Lo Sport per il Sociale, che avrà luogo il 28 settembre allo Stadio Elio Mastrangeli di Zagarolo. E chi conduce l’evento? Beppe Convertini, anche lui fasciato come “Il Più” nel 1993.