Preserale affollato per la nuova stagione! Le sfide di Insinna e Corsi

(Di martedì 27 agosto 2024) NellaTV 2024/2025 al via, nella fasciasi giocherà molto di più rispetto agli anni passati. Il game non sarà infatti soltanto affare di Rai 1, che andrà avanti fino al 2 novembre con Reazione a Catena di Pino Insegno (poi spazio a Marco Liorni a L’Eredità), e Canale 5, che dal 2 settembre riavrà La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La7 e il Nove, infatti, sono pronte a dire la loro. Famiglie d’Italia su La7 dal 7 ottobre La7 ci riprova. Dopo l’esperimento non riuscito con Lingo condotto da Caterina Balivo, la TV di Urbano Cairo ha ingaggiato Flavio, che per anni ha tenuto compagnia al pubblico deldi Rai 1 con L’Eredità. Il nuovo game del canale sarà Famiglie d’Italia, versione nostrana dell’americano Family Feud. Il programma sarà l’ultimo del genere a debuttare: lunedì 7 ottobre, in onda tutti i giorni (tranne la domenica) dalle 18.