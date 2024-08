OnePlus Buds Pro 3 | ottima qualità sonora e batteria di lunga durata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Pochi giorni faha annunciato lePro 3, la nuova generazione delle sue cuffiette true wireless di fascia alta sviluppate in collaborazione con la danese Dynaudio, con cui il brand punta a migliorare ulteriormente i risultati ottenuti con il modello precedente, presentandosi con un sistema a doppio driver (tweeter da 7mm + woofer da 11mm) e doppio DAC per singola cuffietta ed un sistema di cancellazione dei rumori avanzato. Abbiamo avuto modo di provare nelle scorse settimane le nuove cuffiette died i miglioramenti rispetto alla scorsa generazione si notano già a partire dal design della custodia, di forma ovaleggiante e con inserti in simil pelle sulle due superfici più ampie.