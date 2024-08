Naufragio di Palermo il comandante indagato non risponde ai pm | ecco le accuse Attesa per le autopsie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 agosto 2024) Si è avvalso della facoltà di nonre il 51enne James Cutfield,nell’ambito dell’inchiesta suldi. L’interrogatorio per ildel superyacht Bayesian è cominciato alle ore 15 in una sala dell’hotel Domina Zagarella di Santa Flavia, lo stesso albergo che dal giorno del, lunedì 19 agosto, ospita i superstiti. Cutfield era accompagnato dagli avvocati Giovanni Rizzuti del foro die Aldo Mordiglia del foro di Genova. Ilneozelandese è accusato dicolposo e omicidio plurimo colposo.di, ilnonai pm (ANSA FOTO) – cityrumors.itLa Procura della Repubblica di Termini Imerese, intanto, non ha ancora conferito l’incarico per eseguire lesui corpi delle 7 vittime del