Lodi due nuovi commissari in forze alla Questura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 –giano più sicuro, “arruolati” due. Il questore diPio Russo ha dato il benvenuto, augurando un buon lavoro, al servizio della comunitàgiana e una buona permanenza nel Capoluogo, a duefunzionari. Si tratta di un uomo e una donna che hanno concluso il 112° corso per funzionari della Polizia di Stato, tenutosi a Roma,Scuola superiore di Polizia, nel biennio 2023-2024. Entrambi i funzionari hanno conseguito il master di secondo livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza. Il benvenuto, quindi, ai: Sara Pericone, nata a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, classe 1995, laureata in Giurisprudenza presso l’università Luiss Guido Carli di Roma e che ha svolto un periodo di tirocinio presso gli Uffici Giudiziari ed è abilitata all’esercizio della professione legale dal 2021.