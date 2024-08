Inter a lavoro Lautaro Martinez in dubbio? Inzaghi non rischia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024) L’si prepara con grande intensità per la sfida contro l’Atalanta, in programma venerdì sera. La situazione legata alla condizione diè sempre più incerta. Ecco le ultime dall’allenamento di oggi. ANCORA A PARTE –anche oggi ha svolto ancora una volta un allenamento differenziato rispetto ai compagni, lasciando dubbi sulla sua presenza nella terza giornata di campionato. Simonee il suo staff medico restano cauti: l’argentino non ha ancora smaltito completamente l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare il match contro il Lecce, vinto dall’per 2-0. La scelta di nonre il capitano sembra inevitabile.