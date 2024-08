Coca Cola è il nuovo singolo di Eonice

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) Da venerdì 30 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, ildigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 luglio. “” è un brano che racconta un amore immaginario con occhi artistici, caratterizzato da sonorità fresche. L’artista ama l’idea di poter inserire all’interno dei propri pezzi riferimenti, anche diretti, a dipinti, come in questo caso con “La Notte Stellata” di Vincent Van Gogh, cercando di evocare un sentimento di spensieratezza anche parlando di piccole e semplici cose. Spiega l’artista a proposito del brano: “Il brano l’ho scritto in uno dei periodi più frenetici della mia vita, preparando esami e vivendo quella che è l’adolescenza tipica di una diciottenne.