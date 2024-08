Che cos’è Telegram e perchè il Ceo Durov è stato arrestato?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 agosto 2024) La notizia dell’arresto dell’amministratore delegato dicontinua a far discutere. Ecco i motivi del suo fermo e le reazioni in Russia L’arresto di Pavel, fondatore e amministratore delegato dell’app di messaggistica, continua a far discutere e a provocare reazioni internazionali. L’imprenditore èarrea Parigi per le accuse di utilizzo della sua piattaforma per attività illecite come il traffico di droga e la distribuzione di immagini di abusi sessuali su minori.ha dichiarato di rispettare le leggi dell’UE e che“non ha nulla da nascondere e viaggia spesso in Europa”.arre? – Notizie.comLa notizia ha scatenato l’attenzione nei confronti di, una delle applicazioni più diffuse e conosciute al mondo.consente di realizzare chat individuali e di gruppo.