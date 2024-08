Autostrada del Sole | arrestati due trafficanti di droga Trovati con 34 chili di hashish

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Arezzo, 27 agosto 2024 – Arezzo:sull’A1 due giovanidi: avevano 34di. Tutto è successo sabato scorso, durante un pattugliamento dell'del. La Polizia Stradale di Battifolle ha fermato una Lancia Y con targa italiana lungo la carreggiata sud dell'A1, intorno alle 11. A bordo del veicolo due giovani, di 19 e 20 anni, entrambi nati e residenti in provincia di Roma. Di fronte alla domanda degli agenti riguardo al motivo del loro viaggio, i due ragazzi, che provenivano dall'estero, hanno mostrato un ingiustificato nervosismo e non sono stati in grado di fornire spiegazioni convincenti. Un comportamento che non poteva non insospettire i poliziotti, che così hanno approfondito il controllo. Nonostante all'apparenza sembrasse tutto in regola, gli agenti hanno deciso di perquisire l'auto. Giusta intuizione.