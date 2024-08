Vaiolo delle scimmie | l’OMS chiede fondi per fermare la diffusione globale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladel, o Mpox, continua a preoccupare l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha lanciato un nuovo appello perla crescita dell’epidemia. Secondo, sono necessari 135 milioni di dollari nei prossimi sei mesi per combattere il virus e prevenire ulteriori diffusioni. Questa cifra rappresenta il budget stimato per finanziare le misure di controllo, le campagne di vaccinazione e le risorse mediche nei paesi più colpiti. La situazione in Africa Crediti: Ansa – VelvetMagIl continente africano è uno dei principali focolai del virus. La malattia si è diffusa rapidamente dalla Repubblica Democratica del Congo verso altri paesi limitrofi, creando allarme tra le autorità sanitarie locali. Le zone più colpite sono le aree rurali, dove l’accesso ai vaccini e ai servizi sanitari è limitato.