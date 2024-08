Spunti di vista Il derby infinito premia Inzaghi Già +3 sui rivali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mola Aspettando il primostagionale in calendario fra meno di un mese, Inter e Milan sono partite con marce differenti in campionato. Dopo appena centottanta minuti di gioco i nerazzurri hanno già accumulato un vantaggio di tre lunghezze sui(un punto in due gare), evidentemente in affanno e alla ricerca di una nuova identità dopo l’ennesima estate di cambiamenti. La rivoluzione questa volta è partita dalla panchina ed è quasi normale che il primo a finire sul banco degli imputati dopo il complicato avvio sia proprio il tecnico Fonseca. Arrivato in un clima a metà fra scetticismo e curiosità, l’ex allenatore della Roma non le ha mandate a dire dopo il ko del Tardini: "Non si può difendere in questa maniera". Le responsabilità ce le hanno anche i giocatori, vero, perché se prendi 4 gol contro il Toro e gli emiliani qualcosa non va.