Ranking ATP aggiornato a lunedì 26 agosto 2024 | Sinner sempre in testa Sonego torna in top-50

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il nuovoAtp26. Settimana in cui è cambiato poco, in attesa che comincino gli US Open. Tra le novità più importanti, il ritorno di Lorenzoin top-50, dopo la bella vittoria a Winston-Salem. Tutto invariato, infine, nella top-10, con Jannikche, anche dopo essersi visto sottratto 400 punti per il caso Clostebol, rimane saldamente al comando con, rispettivamente, 1.900 punti su Novak Djokovic e 2mila punti su Carlos Alcaraz. Atp26: Jannik9360 punti Novak Djokovic 7460 Carlos Alcaraz 7360 Alexander Zverev 7035 Daniil Medvedev 6275 Andrey Rublev 4805 Hubert Hurkacz 4055 Casper Ruud 3855 Grigor Dimitrov 3655 Alex De Minaur 3435 18. Lorenzo Musetti 2255 30. Matteo Arnaldi 1470 31. Flavio Cobolli 141837. Luciano Darderi 1291 (+1) 44. Matteo Berrettini 116048. Lorenzo1.116 (+10)71.