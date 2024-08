Previsioni meteo | ondata di caldo africano in arrivo per fine agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’estatecontinua a essere caratterizzata da fenomeni climatici estremi, con un nuovo picco di calore previsto per l’ultima settimana di. Le ultimeindicano che un’dicolpirà l’Italia, portando le temperature a livelli particolarmente elevati in diverse regioni, soprattutto nel Sud e nelle isole maggiori. Cause delCrediti: Freepik – VelvetMagIl fenomeno noto come “” si verifica quando masse d’aria calda provenienti dal deserto del Sahara si spostano verso l’Europa, influenzando principalmente i Paesi del Mediterraneo. Questa situazione è favorita dall’alta pressione che blocca l’di correnti più fresche dall’Atlantico. In questi casi, le temperature possono raggiungere e superare facilmente i 40°C, soprattutto nelle aree interne e nei grandi centri urbani.